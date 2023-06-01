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Американский обозреватель Гейнс: США не следовало вмешиваться в украинский конфликт

Американский обозреватель Гейнс: США не следовало вмешиваться в украинский конфликт

Соединенным Штатам не следовало вмешиваться в украинский конфликт, сообщил в интервью Youtube-каналу Valuetainment американский обозреватель и блогер Майрон Гейнс.

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