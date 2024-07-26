Следственный комитет разбирается в обстоятельствах травмирования 15-летней девочки в отделении полиции в Петербурге

В МВД утверждают, что несовершеннолетняя пыталась сбежать Следователи проводят проверку по факту травмирования несовершеннолетней в отделе полиции в Петербурге, сообщает пресс-служба Следственного комитета России 26 июля.
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