Милонов предложил считать извинения в интернете смягчающим обстоятельством

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам от партии «Единая Россия» Виталий Милонов в интервью радиостанции «Говорит Москва» выступил с предложением внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии