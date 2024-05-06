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Милонов предложил считать извинения в интернете смягчающим обстоятельством

Милонов предложил считать извинения в интернете смягчающим обстоятельством

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам от партии «Единая Россия» Виталий Милонов в интервью радиостанции «Говорит Москва» выступил с предложением внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс.

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