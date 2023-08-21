Мировое обозрение

159 подписчиков

Свежие комментарии

Обзор смартфона Motorola Razr 40 Ultra: когда знаешь, как делать раскладушки

Обзор смартфона Motorola Razr 40 Ultra: когда знаешь, как делать раскладушки

Скажу то, что уже говорил не раз в обзорах складных смартфонов: применение гибкого экрана кажется мне наиболее уместным и интересным именно в формате раскладушек: когда гаджет превращается не из большого в гигантский, а из обычного в компактный.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх