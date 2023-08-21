Обзор смартфона Motorola Razr 40 Ultra: когда знаешь, как делать раскладушки

Скажу то, что уже говорил не раз в обзорах складных смартфонов: применение гибкого экрана кажется мне наиболее уместным и интересным именно в формате раскладушек: когда гаджет превращается не из большого в гигантский, а из обычного в компактный.
Скажу то, что уже говорил не раз в обзорах складных смартфонов: применение гибкого экрана кажется мне наиболее уместным и интересным именно в формате раскладушек: когда гаджет превращается не из большого в гигантский, а из обычного в компактный.
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