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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Авербух о тратах на ледовые шоу: «Полный продакшен – с рекламной кампанией, с тем, чтобы все это как-то взлетело – минимум от 60 до 100 млн»

– Поговорим об экономике ледовых шоу – не телевизионных. Сколько стоит провести одну такую программу? – Москва – это самый дорогой город, и в Москве это одни цифры.

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