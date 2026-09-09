Укрметаллургпром: производительность стали на Украине рухнула на 57%

На Украине производство стали и чугуна сократилось более чем вдвое в августе по сравнению с 2025 годом.
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