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  • СЕРГЕЙ
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  • Anodtat
    А у нас в стране есть процедура по отзыву таких депутатов? Сколько инициатив, и все против своего народа.Проверить на...Почему молчит Пут...
  • SUZUKI SUKIS
    Все это слезы после того ,как, а до того как , все устраивало, мы люди и все понимаем, но все изменилось, нет у нас б..."ПОМОГИТЕ УМЕРЕТЬ...

"Патриоты" оказались дорогими игрушками". Между Саудовской Аравией и США - крупный скандал. Шейхи меняют западную ПВО-ПРО на российскую

"Патриоты" оказались дорогими игрушками". Между Саудовской Аравией и США - крупный скандал. Шейхи меняют западную ПВО-ПРО на российскую

Есть в Соединенных Штатах Америки очень интересная организация. Называется она Четырёхсторонний комитет, или, правильнее, Комиссия по контролю за экспортом оружия, и занята тем, что без всякого международного мандата мониторит мировой рынок вооружений.

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