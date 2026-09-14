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Газета.ру

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Методист Жданова: в сентябре ребенок может чаще ошибаться в школе

Методист Жданова: в сентябре ребенок может чаще ошибаться в школе

Сентябрьские двойки далеко не всегда свидетельствуют о провале в знаниях. Об этом в беседе с РИАМО сообщила методист начальной школы «Онлайн-школы № 1» Алина Жданова.

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