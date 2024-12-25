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Специалисты предупредили об опасности рассылки электронных открыток

Специалисты предупредили об опасности рассылки электронных открыток

Опасность новогодних открыток в мессенджерах: эксперты предупреждают о киберугрозах.С приближением новогодних праздников эксперты предупреждают о потенциальных рисках, связанных с отправкой поздравительных открыток через мессенджеры.

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