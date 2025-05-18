Патрушев: моряки-балтийцы достойно защищают морские рубежи Родины

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев поздравил в приветственной телеграмме командование, личный состав, ветеранов и гражданских специалистов с Днем Балтийского флота России, который отмечают 18 мая.
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