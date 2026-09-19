Таиланд: два добровольца территориальной обороны были убиты и еще 16 получили ранения после того, как их автомобиль был подорван придорожной бомбой, а затем они попали под обстрел боевиков в деревне Блукая-инг в подрайоне Ром Сай округа Сухирин провинции Наратхиват во второй половине дня 18 сентября.