Таиланд: два добровольца территориальной обороны были убиты и еще 16 получили ранения после того, как их автомобиль был подорван придорожной бомбой, а затем они попали под обстрел боевиков в деревне Блукая-инг в подрайоне Ром Сай округа Сухирин провинции Наратхиват во второй половине дня 18 сентября.
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