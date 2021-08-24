В Центральной Азии могут быть «спящие ячейки» террористических организаций

Министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев заявил, что допускает наличие в государствах Центральной Азии «спящих ячеек» международных террористических групп, сообщает сегодня, 24 августа, ИА «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на РИА Новости.