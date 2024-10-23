В петербургском ЗакСе поздравили супругов, проживших вместе 30 лет

В Петербурге накануне чествовали супругов, проживших вместе более 30 лет. Мероприятие прошло в Мариинском дворце одновременно с празднованием 30-летия Законодательного Собрания Петербурга и Днем отца в России.
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