❗️🇺🇦Прилет чугуния по месту стоянки воинского эшелона #Прилет #ВСУ #СВО #ОДАБ #ФАБ.
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❗️🇺🇦Прилет чугуния по месту стоянки воинского эшелона #Прилет #ВСУ #СВО #ОДАБ #ФАБ.
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