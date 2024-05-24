В Казани отреставрируют «Дом Оконишникова»

В Казани планируется провести реставрацию «Дома Оконишникова» по адресу улица Муштари, 14. В настоящее время здание занимает Союз писателей Татарстана, как указано на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.
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