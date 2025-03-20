Assassin´s Creed Shadows Deluxe Edition⭐STEAM⭐

https://irongames.ru/key/5066399 - Игра работает во всех странах, в том числе и в России! ⭐️ Покупая данный товар вы получаете аккаунт STEAM с игрой Assassin´s Creed Shadows Deluxe Edition для игры в оффлайн режиме Аккаунт общий, в игре будет только ваш прогресс, вам никто не помешает пройти игру ☘️ Вы сами активируйте игру, без сторонних программ активаторов После покупки вы сразу получите: Login:Password от аккаунта ◾ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ◾ Доступ остается ваш навсегда Что входит в Deluxe Edition: Косметический набор «Сэкирю» — комплекты снаряжения и оружия для Наоэ и Ясукэ, Образ красного дракона для лошади и безделушка «Зуб дракона»; Набор «Сэкирю» для поселения героев — четыре украшения для персонализации; Пять очков для прокачки.