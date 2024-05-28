Овощи по-китайски, жареные гребешки и лапша фунчоза: 3 любимых блюда голливудских звезд

Овощи по-китайски Любимое блюдо Дженнифер Энистон (сериал «Друзья»). Нужно замочить по отдельности по 20 г сушеных грибов шиитаке и муэров, 25 г цветов лилии, 50 г соевой спаржи и 30 г фунчозы в горячей воде на 15 минут.