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Лабиринт Минотавра. Для чего на Крите построили копию египетского храма?

Лабиринт Минотавра. Для чего на Крите построили копию египетского храма?

Загадки истории   Лабиринт Минотавра. Для чего на Крите построили копию египетского храма? История о Тесее и его схватке с Минотавром в таинственном Лабиринте, построенном царем Миносом, - один из самых известных сюжетов в древнегреческой мифологии.

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