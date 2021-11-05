Загадки истории Лабиринт Минотавра. Для чего на Крите построили копию египетского храма? История о Тесее и его схватке с Минотавром в таинственном Лабиринте, построенном царем Миносом, - один из самых известных сюжетов в древнегреческой мифологии.
Загадки истории Лабиринт Минотавра. Для чего на Крите построили копию египетского храма? История о Тесее и его схватке с Минотавром в таинственном Лабиринте, построенном царем Миносом, - один из самых известных сюжетов в древнегреческой мифологии.
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