🇺🇦Очередной рум-тур сарая от боевиков ВСУ, которые продолжают активно занимать гражданские постройки для размещения личного состава и боеприпасов🤬 #ВСУ #ЗСУ #Дома #Румтур #СВО.
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🇺🇦Очередной рум-тур сарая от боевиков ВСУ, которые продолжают активно занимать гражданские постройки для размещения личного состава и боеприпасов🤬 #ВСУ #ЗСУ #Дома #Румтур #СВО.
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