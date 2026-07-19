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Сергачев о благотворительном фонде: «В первый раз отец попросил помочь мальчику с ДЦП. Он не ходил, но мы поработали несколько лет – сейчас даже на велосипеде катается»

Защитник «Юты» Михаил Сергачев рассказал о работе своего благотворительного фонда. – Помимо «Матча года», который направлен на благотворительные цели, у вас есть свой фонд.

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