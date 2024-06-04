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Черноморский флот внезапно ударил по ВСУ береговыми ракетными комплексами "Бастион"

Черноморский флот внезапно ударил по ВСУ береговыми ракетными комплексами "Бастион"

Минобороны использовало противокорабельное оружие для стрельбы по наземным целям.В свежей сводке Минобороны говорится о том, что в ходе боевого дежурства расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" Черноморского флота нанесли удар по выявленным объектам ВСУ на территории Украины.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Мочите штатовских шестерок!!!!💪💪💪🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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