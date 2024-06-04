Черноморский флот внезапно ударил по ВСУ береговыми ракетными комплексами "Бастион"

Минобороны использовало противокорабельное оружие для стрельбы по наземным целям.В свежей сводке Минобороны говорится о том, что в ходе боевого дежурства расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" Черноморского флота нанесли удар по выявленным объектам ВСУ на территории Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии