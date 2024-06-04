Черноморский флот внезапно ударил по ВСУ береговыми ракетными комплексами "Бастион"

Минобороны использовало противокорабельное оружие для стрельбы по наземным целям.В свежей сводке Минобороны говорится о том, что в ходе боевого дежурства расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" Черноморского флота нанесли удар по выявленным объектам ВСУ на территории Украины.