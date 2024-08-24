⚡️ Опубликовано видео уничтожения беспилотника в Севастополе Мероприятия прошли с соблюдением всех мер безопасности, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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⚡️ Опубликовано видео уничтожения беспилотника в Севастополе Мероприятия прошли с соблюдением всех мер безопасности, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.