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Число пострадавших в результате обстрела Горловки выросло до пяти человек

Число пострадавших в результате обстрела Горловки выросло до пяти человек

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