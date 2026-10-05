"Ъ": Количество провайдеров в России за год сократилось на 17%

Количество операторов связи в России уменьшилось за год на 17% - до чуть более 7 тысяч. Сократилось и число лицензий, которые приходятся на эти компании - тоже на 17%, до более 21 тысячи.
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