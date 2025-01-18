Курский врио губернатора анонсировал новые уголовные дела в отношении чиновников

<p style="text-align:justify"><strong>В ходе незапланированной встречи со стихийно собравшимися переселенцами из Суджанского района, врио губернатора Александр Хинштейн произнес фразу, которую можно трактовать как анонс новых уголовных дел в отношении местных чиновников.