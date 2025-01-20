Археологи выяснили, когда британские женщины были главнее мужчин

Благодаря генетическим исследованиям, проведенным в графстве Дорсет (Великобритания), ученые обнаружили убедительные доказательства того, что в железном веке на островах женщины занимали гораздо более высокое социальное положение, чем считалось ранее.
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