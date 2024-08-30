Филипп Киркоров заговорил о своих похоронах

Певец Филипп Киркоров рассказал о реакции своих детей на его новое тело, украшенное татуировками. Поп-король отметил, что в их семье не принято навязывать свое мнение, и его дети, Мартин и Алла-Виктория, могут лишь выражать свои чувства по поводу изменений в облике отца, но не вправе на это влиять.
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