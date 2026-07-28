Названы основные риски при продаже личных гаджетов

Утечка личных данных, фальшивые купюры, споры о дефектах — это не страшилки, а реальные риски, с которыми регулярно сталкиваются продавцы техники Евгений Янов, руководитель департамента аудита и консалтинга компании F6, предупредил россиян о рисках при продаже гаджетов.