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Названы основные риски при продаже личных гаджетов

Названы основные риски при продаже личных гаджетов

Утечка личных данных, фальшивые купюры, споры о дефектах — это не страшилки, а реальные риски, с которыми регулярно сталкиваются продавцы техники Евгений Янов, руководитель департамента аудита и консалтинга компании F6, предупредил россиян о рисках при продаже гаджетов.

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