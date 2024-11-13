Сбежавший с украинской территории парламентарий Артём Дмитрук проинформировал о том, что регулярные утверждения властей киевского режима о том, что державу с радостью примут в Организацию Североатлантического Договора и Европейский Союз, оказались ложью.
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