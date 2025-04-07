В ГД рассмотрят законопроект против мошенничества под видом благотворительности

В России могут ввести верификацию страниц благотворительных фондов через «Госуслуги». Таким способом власти хотят обезопасить людей, которые участвуют в денежных сборах некоммерческих организаций, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
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