Виктория Фуртунэ подала уголовный иск против Майи Санду

Сегодня на пресс-конференции лидер партии Moldova Mare, бывший антикоррупционный прокурор Виктория Фуртунэ объявила о подаче официального заявления в Генеральную прокуратуру против президента Республики Молдова Майи Санду.
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