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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Стало известно, почему мертвые способны двигаться и стонать

Порой люди могут видеть, как тело покойного двигалось или даже слышали звуки после его смерти. Во время разложения начинают образовываться газы, которые, когда мозговая активность прекращается, начинают выходить из организма.

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