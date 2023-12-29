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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Александр Лукашенко предложил белорусским аграриям поделиться яйцами с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время открытии «Первого национального торгового дома» в Минске, где представлена продукция белорусских регионов, поручил представителям Витебской бройлерной птицефабрики поделиться с россиянами куриными яйцами.

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