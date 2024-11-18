На Смоленщине более 80% школьников получают горячее питание

В России планируют подготовить стандарты по повышению качества детского питания в школах. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко провёл заседание рабочей группы по установлению единых требований к организации закупок продуктов питания для школ и детсадов, обеспечению госконтроля по вопросам детского питания.