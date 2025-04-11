Алтайский ученый рассказал, как дольше сохранить вербу и нужно ли ставить ее в воду

13 апреля, за неделю до Пасхи, православный мир отметит Вербное воскресенье В Вербное воскресенье принято ставить дома ветки вербы, которые обычно хранят целый год - до следующего праздника, после чего сжигают.
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