Две передачи Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Нью-Джерси»

«Вашингтон» пропустил шесть шайб от «Нью-Джерси» и потерпел домашнее поражение. В ночь на 4 января в Вашингтоне прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз».