Чалханоглу о «Золотом мяче»: «Меня всегда критикуют, но турецкий игрок номинирован впервые за 21 год. Горжусь этим. Хочу провести 100 матчей за сборную»

«Когда дело касается меня, всегда звучит критика, но я не стараюсь не слушать. Я не хочу показаться высокомерным, но турецкий игрок попал в список номинантов впервые за 21 год (в 2003-м за приз боролся Нихат Кахведжи – Sports”).
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