Перестройка и перемены ожидают Россию и Израиль: астрологический прогноз от Светланы Драган Елена ГалицкаяСобытия в мире иногда остаются загадкой, но астролог Светлана Драган предоставляет свой уникальный взгляд на будущее России и Израиля, прогнозируя грядущие перемены.
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