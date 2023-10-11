Перестройка и перемены ожидают Россию и Израиль: астрологический прогноз от Светланы Драган Елена ГалицкаяСобытия в мире иногда остаются загадкой, но астролог Светлана Драган предоставляет свой уникальный взгляд на будущее России и Израиля, прогнозируя грядущие перемены.