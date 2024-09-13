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Один повис на столбе, а второй проломил крышу в доме. Польские десантники попали в неловкую ситуацию

Один повис на столбе, а второй проломил крышу в доме. Польские десантники попали в неловкую ситуацию

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Коротенькая заметка. В Польше заминка, пардон.

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