МО: группировка войск "Восток" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в ДНР

Подразделения группировки войск "Восток" сумели занять более выгодные рубежи и нанести поражение живой силе и технике 115-й, 123-й, 128-й бригад теробороны в районах Ровнополя, Времевки, Новоукраинки и Великой Новоселки в Донецкой народной республики (ДНР), отражена контратака штурмовой группы 123-й бригады теробороны.
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