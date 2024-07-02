Российские компании и граждане все еще хранят за рубежом триллионы долларов: Опасно ли это для нашей экономики

REUTERS Сегодня 354 прочитали Вы только вдумайтесь: полтора триллиона баксов! Это: - четыре годовых бюджета России; - годовой ВВП Испании или Мексики; - золотовалютные резервы России, Индии и Бразилии вместе взятые; - рыночная капитализация таких гигантов, как Google или Amazon.