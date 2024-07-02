МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 264 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Скрипник
    "...1147 год, когда Долгоруким была основана Москва.." - на самом деле нельзя говорить, что в этот год Москва была ос...Какой Киевский кн...
  • zygmund nedialkow
    Договорняк много значит."Невероятное добр...
  • Е Пронина
    когда трепотней заниматься закончите и делать начнете???После Минобороны ...

Российские компании и граждане все еще хранят за рубежом триллионы долларов: Опасно ли это для нашей экономики

Российские компании и граждане все еще хранят за рубежом триллионы долларов: Опасно ли это для нашей экономики

REUTERS  Сегодня 354 прочитали Вы только вдумайтесь: полтора триллиона баксов! Это: - четыре годовых бюджета России; - годовой ВВП Испании или Мексики; - золотовалютные резервы России, Индии и Бразилии вместе взятые; - рыночная капитализация таких гигантов, как Google или Amazon.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх