Нескучные технологии

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Будущее уже здесь: Intel внедряет искусственный интеллект во все свои продукты!

Будущее уже здесь: Intel внедряет искусственный интеллект во все свои продукты!

Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер на квартальном отчётном мероприятии объявил, что компания планирует интегрировать искусственный интеллект (ИИ) во все свои продукты, а не только в процессоры линеек Ultra, как изначально планировалось.

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