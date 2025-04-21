Умер Папа Римский Франциск. Что известно о его смерти и пророчестве о конце времён

Ватикан подтвердил смерть Папы Римского Франциска. Ему было 88 лет. Понтифик, возглавлявший католическую церковь с 2013 года, скончался после продолжительной болезни — в последние месяцы он боролся с пневмонией.
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