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"Алиев, мы ждем извинений!": Неподготовленный пилот и ложь про русских диспетчеров. Кто угробил самолет AZAL?

"Алиев, мы ждем извинений!": Неподготовленный пилот и ложь про русских диспетчеров. Кто угробил самолет AZAL?

ИА Новороссия Petrov Sergey/Kremlin Pool/globallookpres Опубликована расшифровка переговоров пилотов лайнера AZAL, разбившегося под Актау.

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Комментарии
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ЕВ
Елена Витушко
Гнать их всех из России! Достаточно быть с ними корректными, не заслуживают!
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19 час.
АС
Александр Сысоев
И все же мы ТРЕБУЕМ от Алиева извинений!
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9 час.
СТ
Сергей Туренко
НЕ нужны нам теперь извинения, так как Алиев нарушил все мыслимые дипломатические и общечеловеческие рамки. Нет к нему никакго прощения, так как человек, занимающий такой пост в ущерб своему народу и страны в угоду англосаксам и Эрдогану начал хамить нашему президенту и в целм нашему народу. Пора всем азерам, аккупировавших нашу торговую сеть  перекрыть краник и найти любые поводы выкинуть из России. Пускай строят бизнес в гейропе и Турции. У нас больше им делать нечего. Азеры такие же гниды, как и армяне.
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3 час.
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