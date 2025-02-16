"Алиев, мы ждем извинений!": Неподготовленный пилот и ложь про русских диспетчеров. Кто угробил самолет AZAL?

СТ

Сергей Туренко

НЕ нужны нам теперь извинения, так как Алиев нарушил все мыслимые дипломатические и общечеловеческие рамки. Нет к нему никакго прощения, так как человек, занимающий такой пост в ущерб своему народу и страны в угоду англосаксам и Эрдогану начал хамить нашему президенту и в целм нашему народу. Пора всем азерам, аккупировавших нашу торговую сеть перекрыть краник и найти любые поводы выкинуть из России. Пускай строят бизнес в гейропе и Турции. У нас больше им делать нечего. Азеры такие же гниды, как и армяне.