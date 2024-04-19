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Китай

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Хань Чжэн провел встречу с мэром Сан-Франциско

Пекин, 18 апреля /Синьхуа/ -- Заместитель председателя КНР Хань Чжэн в четверг встретился с мэром американского города Сан-Франциско Лондон Брид, выразив надежду, что ее визит еще больше будет способствовать торгово-экономическому и научно-технологическому сотрудничеству между двумя сторонами.

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