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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никола Йович возобновил тренировки и может успеть восстановиться к Олимпийским играм

Ожидалось, что форвард «Майами» и сборной Сербии пропустит Олимпийские игры 2024 года в Париже из-за полученного ранее в межсезонье перелома сустава левой лодыжки.

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