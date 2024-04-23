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    А что такое светская львица, если не высокооплачиваемая проститутка???? Уже это выражение говорит обо всем!Женой задержанног...

Женой задержанного замминистра Шойгу оказалась светская львица Захарова

Женой задержанного замминистра Шойгу оказалась светская львица Захарова

О первой жене задержанного замминистра обороны Тимура Иванова нет информации, но его вторая супруга оказалась светской львицей.

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Комментарии
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ГС
Геннадий Сидорин
...Вы вопрошаете или констатируете?..  и вооще, Вы уверены, что мадам проститутка?..
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7 час.
В
Владимир
А что такое светская львица, если не высокооплачиваемая проститутка???? Уже это выражение говорит обо всем!
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3 час.
Valentina hohlova
судя по тексту вы сэрога еще то г-но в своей ср. ж-пе. и с этим народом серогож=пым мы русские собираетесь что-то хорошее строить. Будет почище того ,что было после Афгана. нашим героям вряд ли справиться с таким быломСерогвами.
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2 час.

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