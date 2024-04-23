О первой жене задержанного замминистра обороны Тимура Иванова нет информации, но его вторая супруга оказалась светской львицей.
Женой задержанного замминистра Шойгу оказалась светская львица Захарова
Комментарии
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ГС
Геннадий Сидорин
...Вы вопрошаете или констатируете?.. и вооще, Вы уверены, что мадам проститутка?..
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7 час.
В
Владимир
А что такое светская львица, если не высокооплачиваемая проститутка???? Уже это выражение говорит обо всем!
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3 час.
Valentina hohlova
судя по тексту вы сэрога еще то г-но в своей ср. ж-пе. и с этим народом серогож=пым мы русские собираетесь что-то хорошее строить. Будет почище того ,что было после Афгана. нашим героям вряд ли справиться с таким быломСерогвами.
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2 час.
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