Женой задержанного замминистра Шойгу оказалась светская львица Захарова

А что такое светская львица, если не высокооплачиваемая проститутка???? Уже это выражение говорит обо всем!

Valentina hohlova

судя по тексту вы сэрога еще то г-но в своей ср. ж-пе. и с этим народом серогож=пым мы русские собираетесь что-то хорошее строить. Будет почище того ,что было после Афгана. нашим героям вряд ли справиться с таким быломСерогвами.