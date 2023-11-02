Казахстан продает свои МиГ-31: кому достанутся самолеты

Первые торги были назначены на 26 октября, но они не состоялись.Казахстан продает свои МиГ-31 в числе 117 самолетов советского производства, первые торги были назначены на 26 октября, но они не состоялись и перенесены на 11 ноября, сообщает сетевое издание «Репортер».