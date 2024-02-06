Полковник ФРГ Рихтер: Конфликт между Зеленским и Залужным возник из-за территорий

Потенциальная отставка главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного может быть связана с тем, что между ним и главой киевского режима Владимиром Зеленским возник конфликт из-за потерянных территорий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии