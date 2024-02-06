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Полковник ФРГ Рихтер: Конфликт между Зеленским и Залужным возник из-за территорий

Полковник ФРГ Рихтер: Конфликт между Зеленским и Залужным возник из-за территорий

Потенциальная отставка главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного может быть связана с тем, что между ним и главой киевского режима Владимиром Зеленским возник конфликт из-за потерянных территорий.

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