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Этот таинственный мир

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Бесконечна или конечна наша Вселенная?

Бесконечна или конечна наша Вселенная?

Действительно ли Вселенная бесконечна? Или она может замыкаться сама на себя, как сфера? Если она бесконечна, то как тогда она может расширяться? И правда ли, что в ней могут существовать ваши копии? Давайте разбираться.

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