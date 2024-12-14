Бесконечна или конечна наша Вселенная?

Действительно ли Вселенная бесконечна? Или она может замыкаться сама на себя, как сфера? Если она бесконечна, то как тогда она может расширяться? И правда ли, что в ней могут существовать ваши копии? Давайте разбираться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии